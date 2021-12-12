Глава минздрава Нижегородской области заявил, что дети могут спровоцировать новую волну COVID-19

Нижний Новгород, 12 декабря. Заместитель губернатора, министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов предсказал начало пятой волны COVID-19 в регионе уже через месяц. О причинах очередного подъема заболеваемости чиновник рассказал в интервью для телекомпании «Волга».

«Я считаю, что пятую волну коронавируса отчасти спровоцируют дети. Это очевидно, потому что эта категория людей не иммунизирована так, как иммунизированы взрослые», — заявил Давид Мелик-Гусейнов.

Чиновник обратил внимание на ситуацию с распространением вируса среди юных жителей западных стран, где дети составляют 12% от числа заболевших и 1% — в структуре смертности среди людей с диагнозом COVID-19. Что касается самой области, в регионе уже зафиксировано четыре случая детских смертей от опасной болезни.

«Мы понимаем, что вирус начинает приспосабливаться, начинает бить по самым слабым, по самым незащищенным категориям людей — для того, чтобы создать для себя определенную почву, чтобы, скажем так, стабилизироваться в популяции. Для этого ему нужно выкосить самое слабое звено. Это пожилые и дети», — сказал министр.

Давид Мелик-Гусейнов сообщил, что первая партия вакцины от коронавируса для подростков в Нижегородскую область поступит уже в текущем месяце. Также он спрогнозировал подъем заболеваемости с 15 января. По мнению чиновника, шестая волна COVID-19 тоже определенно накроет регион.

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