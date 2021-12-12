Юные вандалы потушили Вечный огонь в Нижегородской области

Нижний Новгород, 12 декабря. В городе Балахна Нижегородской области обсуждают поступок двух малолетних хулиганов. Местные подростки потушили Вечный огонь. Момент инцидента попал на камеру видеонаблюдения.

На кадрах школьники бросают снег в конструкцию с горелкой и, дождавшись полного исчезновения пламени, убегают с места преступления.

«Администрация Балахнинского округа обратилась в газовую службу, которая уже восстановила работу Вечного огня. Вся информация, видео и заявление направлены в отдел полиции», — появилось сообщение в паблике «Администрация Балахнинского округа» соцсети «ВКонтакте»

По информации чиновников, мемориал уже очищен от снега. Сделать это раньше не представилось возможности из-за чрезмерной занятости коммунальных служб.

Ранее ФАН писал о потухшем Вечном огне в Арзамасе. Символ памяти павшим воинам не горел в День неизвестного солдата.