Рабочий поселок оставили без автобусов в Нижегородской области

Нижний Новгород, 12 декабря. Добираться на работу с пересадками и на такси, а дальше — пешком вынуждены жители поселка Гидроторф Нижегородской области. Населенный пункт с 7,5 тысячи жителей, основная часть которых трудится в нескольких десятках километров от дома, без предупреждения лишили прямого маршрута до областного центра.

Как рассказала ФАН местная жительница Елена Туранова, последний рейс 324 автобус по маршруту Гидроторф — Московский вокзал (Нижний Новгород) совершил 3 декабря. О том, что утренний вояж рабочих отменяется, не знали не только многочисленные пассажиры, но и сам водитель транспорта.

«Ждали на морозе на остановке утром. Конечно, раньше нам на этом автобусе очень удобно было к 8:00 добираться на работу, а вечером — домой. Теперь мы утром на электричке и с пересадками доезжаем, а вечером после 21:00 вообще никак не доехать, только на такси. Но я сама пока ночую у родственников в Сормово», — поделилась Елена.

Население Балахнинского района насчитывает более 75,5 тысячи человек. Только в декабре местных жителей лишили разом двух маршрутов. Оставшийся 203 автобус, что мог хотя бы частично решить проблему гидроторфовцев, уже не справляется с наплывом пассажиров.

«Мало того, что 203 маршрут всегда переполнен, так и сами машины все старые, холодные. А печки сейчас и вовсе не работают», — пожаловалась Елена Туранова.

За разъяснениями женщина обратилась к перевозчику ГК «Трансковъ». В компании ответили, что деятельность маршрута приостановлена. Однако дальнейшую судьбу автобуса определит только региональный минтранс. В планах местных жителей написать жалобу в администрацию Балахнинского округа.

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