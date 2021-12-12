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Четыре человека пострадали в ДТП в Нижегородской области
Происшествия
Четыре человека пострадали в ДТП в Нижегородской области
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Нижний Новгород, 12 декабря. В Бутурлинском муниципальном округе Нижегородской области близ поселка Сластиха столкнулись два автомобиля. Водители и пассажиры обоих транспортных средств получают лечение в больнице.

«На седьмом километре автодороги Бутурлино — Гагино водитель KIA при обгоне не справился с управлением и совершил столкновение с Great Wall, который двигался во встречном направлении», — рассказали ФАН в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области.

По информации ведомства, ранения легкой и средней степени тяжести получили двое мужчин 41 и 44 лет и две женщины 40 и 47 лет.

Ранее ФАН писал, что четверо детей эвакуированы из-за горящего магазина игрушек. Спасены еще 15 взрослых.

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россия происшествия нижегородская область
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