Четыре человека пострадали в ДТП в Нижегородской области

Нижний Новгород, 12 декабря. В Бутурлинском муниципальном округе Нижегородской области близ поселка Сластиха столкнулись два автомобиля. Водители и пассажиры обоих транспортных средств получают лечение в больнице.

«На седьмом километре автодороги Бутурлино — Гагино водитель KIA при обгоне не справился с управлением и совершил столкновение с Great Wall, который двигался во встречном направлении», — рассказали ФАН в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области.

По информации ведомства, ранения легкой и средней степени тяжести получили двое мужчин 41 и 44 лет и две женщины 40 и 47 лет.

Ранее ФАН писал, что четверо детей эвакуированы из-за горящего магазина игрушек. Спасены еще 15 взрослых.