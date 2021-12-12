Бастующие арзамасские таксисты объединились против клиентов

Нижний Новгород, 12 декабря. Жители города Арзамас Нижегородской области жалуются на таксистов, которые требуют повышения тарифов. ФАН рассказывал о недовольствах и запросах сотрудников службы «Яндекс.Такси». Водители настаивали на удорожании стоимости поездки и отказывались принимать заказы. В продолжение темы один из «проливающих свет» на ситуацию постов появился в паблике «Арзамас 1578» соцсети «ВКонтакте».

«Лица, чьи автомобили вы видели в репортаже про забастовку, создали свой чат, сгруппировались и перестали выходить в час-пик, чтобы вы ездили по максимально высокой цене. При этом тех, кто продолжает работать, они в несколько телефонов вызывают на разные адреса и ждут, когда водитель завершит заказ, либо отменит. Это так называемые «фейк-заказы», — написал анонимный пользователь.

Pr Scr vk.com / Арзамас 1578

По словам автора сообщения, в хитроумном плане таксистов продуман способ получения гарантированных доплат от агрегатора за определенное количество поездок. Якобы водителям необязательно мчаться по первому зову клиентов. Чтобы уравнять количество вызовов, им достаточно самим вызвать себя же. Бдительный гражданин предупредил клиентов сервиса, что в первый рабочий день новой недели бастующие и вовсе решили не садиться за руль.

«В пятницу утром решила вызвать такси, «Яндекс» мне предложил проехать полтора километра за 200 с лишним рублей. Решила позвонить в компанию, так и у них цена с сотни резко выросла до 170-190 рублей. Даже диспетчер, по-моему, была в шоке», — рассказала о своей ситуации Яна С.

Комментаторы разделились на два лагеря: тех, кто поддерживает желание работяг зарабатывать больше, и раздосадованных пассажиров, которые уже успели испытать на себе последствия забастовки.

Ранее ФАН писал о скидках самарских таксистов. Водители уменьшили тарифы для тех пассажиров, которые вызвали автомобиль для поездки на вакцинацию.