Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
12 декабря 10:52
10:52
Происшествия
Число жертв взрыва в доме на Сицилии достигло двух
10:48
Общество
Мишустин продлил упрощенный порядок ввоза лекарств для борьбы с COVID-19 до 2025 года
10:48
Общество
Диетолог Чугунова заявила, что высокая температура приготовления снижает пользу блюда
10:47
Общество
Журналист Колас заявил, что мужские парикмахерские в России «трещат от тестостерона»
10:40
Политика
Аналитики Журавлев, Дробницкий и Можегов считают, что в 2024 году американцы выберут Трампа
10:40
Происшествия
Жертвами ДТП с участием фуры под Владимиром стали пять человек
10:40
Политика
Володин поздравил россиян с Днем конституции
10:36
Происшествия
Пассажирский автобус перевернулся на трассе под Наро-Фоминском
10:31
Политика
Кинорежиссер Сокуров заявил о желании побеседовать с Путиным в расслабленной обстановке
10:31
Происшествия
Посетитель московского ресторана забыл в гардеробе боевой пистолет
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Детей эвакуировали из-за горящего магазина игрушек в Дзержинске
Происшествия
Детей эвакуировали из-за горящего магазина игрушек в Дзержинске
 /  Пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области

Нижний Новгород, 12 декабря. Утро в дзержинской трехэтажке началось со звуков сирен и эвакуации. По информации пресс-службы МЧС по Нижегородской области, в 7:06 на проспекте Ленина загорелся магазин детских товаров для мальчиков.

«В 07:14 объявлена ликвидация открытого горения на площади 10 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет, эвакуировано 19 человек, в том числе четыре ребенка», — сообщили в ведомстве.

Ранее ФАН писал о гибели пенсионерки при пожаре в Нижегородской области. 83-летняя женщина скончалась в ночь на субботу.

Вернуться назад
Все новости / Происшествия / Детей эвакуировали из-за горящего магазина игрушек в Дзержинске
россия пожар происшествия нижегородская область
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать