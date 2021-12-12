Детей эвакуировали из-за горящего магазина игрушек в Дзержинске

Нижний Новгород, 12 декабря. Утро в дзержинской трехэтажке началось со звуков сирен и эвакуации. По информации пресс-службы МЧС по Нижегородской области, в 7:06 на проспекте Ленина загорелся магазин детских товаров для мальчиков.

«В 07:14 объявлена ликвидация открытого горения на площади 10 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет, эвакуировано 19 человек, в том числе четыре ребенка», — сообщили в ведомстве.

Ранее ФАН писал о гибели пенсионерки при пожаре в Нижегородской области. 83-летняя женщина скончалась в ночь на субботу.