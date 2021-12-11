Спасатели тушат пожар в кафе под Нижним Новгородом

Нижний Новгород, 11 декабря. Пламя на площади 300 «квадратов» вспыхнуло в кафе в Володарском районе Нижегородской области. Соответствующие данные привели в региональном управлении МЧС.

Сигнал о пожаре в поселке Мулино поступил на пульт диспетчеров в 20:00 субботы. Десять посетителей заведения самостоятельно эвакуировались из горящего здания до приезда спасателей.

«В 20:34 ликвидация открытого горения на площади 300 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет. На момент прибытия пожарно-спасательных подразделений самостоятельно эвакуировались 10 человек, детей нет», — следует из сообщения МЧС.

Ликвидация огня продолжается. Причины и обстоятельства ЧП предстоит установить уполномоченным органам.

Несколькими днями ранее в Нижегородской области вспыхнул пожар в частном доме. Сотрудник МЧС спас из горящего здания супружескую пару с собакой.