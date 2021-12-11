Фестиваль «Новогодняя столица России — 2022» стартовал с парада в Нижнем Новгороде

Нижний Новгород, 11 декабря. С парада сказочных героев во главе Ваней Мечтателем начался фестиваль «Новогодняя столица России — 2022» в областном центре. Почетный статус город получил в январе текущего года.

Как рассказали ФАН в пресс-службе правительства Нижегородской области, в рамках праздника запланирован целый цикл праздничных мероприятий. Горожан приглашают на шоу Ильи Авербуха, резиденцию Деда Мороза и шоу Татьяны Навки «Спящая Красавица». А с началом новогодних каникул на улице Большой Покровской каждый день можно будет встречать актеров и сказочных персонажей.

Александр Воложанин

«Новогодние программы в парках будут, в основном, спортивные, это связано с эпидемиологической ситуацией, с соблюдением всех мер безопасности. В городе украсят почти 200 елок, многие из них уже установлены. Будет работать более 70 катков, больших и малых, в том числе на Нижегородской ярмарке, в парке «Швейцария», — заявил глава города Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

Ранее ФАН писал о подготовке общественного транспорта Нижнего Новгорода к Новом году. Первые троллейбусы в праздничном убранстве уже курсируют по городу.