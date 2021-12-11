Праздничные троллейбусы начали курсировать по Нижнему Новгороду

Нижний Новгород, 11 декабря. Глава областного центра Юрий Шалабаев рассказал о начале подготовки городского электротранспорта к новому году. Видео из украшенного к празднику салона чиновник опубликовал в своем Instagram.

«Традиционно наши транспортные предприятия наравне со всеми готовятся к Новому году, украшая технику гирляндами, мишурой, праздничными аппликациями, плакатами и новогодними шарами», — написал мэр города.

По словам Юрия Шалабаева, первые троллейбусы в новогоднем убранстве отправились по своим маршрутам в субботу. Однако о дате выхода в свет нарядных трамваев не знают даже чиновники. Общественный транспорт будет радовать горожан вплоть до окончания новогодних праздников.

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