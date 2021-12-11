Нижегородские депутаты поставили двойку чиновнику за срыв сроков нацпроекта

Нижний Новгород, 11 декабря. В пятницу состоялось очередное заседание совета депутатов городского округа Кулебаки. Народные избранники приняли проект бюджета на будущий год, оценили итоги предыдущей встречи и деятельность главы администрации на основании его же отчета о реализации национального проекта «Демография».

Двумя днями ранее Виктор Сергеев рассказал комиссии совета депутатов по экономической, бюджетной, финансовой и налоговой политике о том, как в поселке Велетьма строится детский сад на 40 мест. Срок сдачи объекта был запланирован на декабрь 2021 года. Однако, по словам депутатов и общественников, после многочисленных экспертиз его готовность не превышает 22%.

«К сожалению, этот недостроенный объект находится на данный момент в удручающем состоянии. Кирпичная кладка первого этажа здания не завершена, даже отсутствуют плиты перекрытия между первым и вторым этажами», — поделились итогами участники заседания в паблике «Рейтинг депутатов городского округа Кулебаки» соцсети «ВКонтакте».

Как рассказал ФАН председатель НКО «Общественный контроль» Роман Рулев, о том, что сроки могут сорваться, было известно еще весной текущего года. Активисты провели расследование по деятельности подрядчика, итоги которого вызвали опасения. Своими сомнениями общественники поделились с администрацией, однако так не были услышаны. По условиям договора, строители к лету должны были завершить 50% работ, только на тот момент цифра приблизилась к 20%.

«В ноябре нам стало известно, что стройка провалена полностью. Мы подключили ОНФ, представитель которого Сергей Чернышов организовал проверку на объекте. Строительные эксперты выявили множество недочетов. На заседании совета господин Сергеев предлагал депутатам признать качество исполнения работ по проекту «демография» удовлетворительным. Мы, общественники, призвали депутатов следовать здравому смыслу. Депутаты услышали нас, также руководствовались и своим мнением и дали оценку качеству реализации нацпроекта «неудовлетворительно», — рассказал Роман Рулев.

По информации общественников, в узких кругах обсуждается вопрос о смещении чиновника с должности. Как рассказала ФАН местная активистка Валентина Захарова, жителей беспокоит множество проблем.

«В Кулебаках постоянный мрак, я даже вынуждена была жаловаться на Виктора Сергеева губернатору. Еще у нас во дворе жилого дома строится газозаправочная станция. А мэр смеется над жителями и доводит их до слез. Очень жду, когда строительство заправки прекратится, а место главы займет человек, который будет считаться с мнением народа», — рассказала Валентина.

Ранее ФАН писал о строительстве заправки в городе Кулебаки. Газозаправочная станция будет располагаться в 78 метрах от жилых домов.