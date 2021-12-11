Нижегородская область получила первый миллиард в рамках инфраструктурного бюджетного кредита

Нижний Новгород, 11 декабря. Постановление Правительства РФ о предоставлении льготных инфраструктурных кредитов для регионов было подписано летом. Первой участницей программы стала Нижегородская область, сообщает ТАСС.

На строительство объектов инфраструктуры в субъектах в общей сложности планируется выделить 500 млрд рублей до 2024 году. Сниженная ставка предусмотрена на 15-летний период.

Нижегородская область получила 8,37 млрд рублей, из них 1 млрд пойдет на проектирование строительства метро уже в этом году. Вице-премьер Марат Хуснуллин назвал освоение первых средств знаковым событием.

Премьер-министр Михаил Мишустин объяснял, что благодаря бюджетным кредитам под 0,1% годовых удастся укрепить региональную финансовую систему, а также быстрее закрыть все обязательства.