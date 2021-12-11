Хулиган напал на припаркованные автомобили в Дзержинске

Нижний Новгород, 11 декабря. В городе Дзержинск Нижегородской области в ночь на субботу мужчина повредил несколько мирно стоящих автомобилей. Бесчинства неизвестного злодея попали на камеру смартфона местного жителя. Видео появилось в паблике «Нижний Новгород. Без цензуры».

На кадрах шатающийся при ходьбе молодой человек пинает припаркованный автотранспорт и пытается «сразиться» с ненавистным боковым зеркалом. Будучи довольным результатом своего труда, ночной вредитель нападает на соседнюю легковушку. По словам автора поста, от действий буйного прохожего пострадал почти весь ряд припаркованных автомобилей.

Ранее ФАН писал, что в Нижнем Новгороде из-за самоуправства жителей многоэтажки скорая не смогла проехать к пациенту. Часть собственников загородила проезд к дому шлагбаумами, лишив остальных права доступа к стоянке.