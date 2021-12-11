Пожилая жительница Нижнего Новгорода погибла при пожаре

Нижний Новгород, 11 декабря. Ночной пожар унес жизнь 83-летней пенсионерки в Нижегородской области. Остальных жильцов дома эвакуировали спасатели.

Как рассказали ФАН в пресс-службе регионального МЧС, сообщение об инциденте в многоквартирном доме на пульт дежурного поступило в 22:45 в пятницу.

«На момент прибытия подразделений происходило горение постельных принадлежностей в квартире. Пожар ликвидирован в 23:05 на площади в два квадратных метра. В результате пожара погиб один человек — женщина 1938 года рождения», — сообщили в ведомстве.

Спасатели вывели из задымленного здания 40 человек, среди них было трое детей.

Ранее ФАН писал о пожаре в Екатеринбурге. Из горящего многоквартирного дома сотрудники МЧС эвакуировали 80 человек.