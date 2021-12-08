Нижегородских коммунальщиков накажут за заснеженные дворы

Нижний Новгород, 8 декабря. Мэр областной столицы Юрий Шалабаев отчитал коммунальщиков за ненадлежащее состояние придомовых территорий и тротуаров. По мнению чиновника, рабочие не справляются с внезапно обрушившейся на регион снежной стихией.

Глава города лично прошелся по дворам, на ситуацию в которых больше всего жаловались местные жители. Итоги рейда он опубликовал в своем Instagram.

«Послезавтра я приеду опять смотреть. Все управляющие компании я предупреждал по ситуациям со дворовыми территориями. Если будет бардак, буду всех наказывать. Если все нормально, то скажу «спасибо», — обратился к коммунальщикам Юрий Шалабаев.

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