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Мошенники проводят «вакцинацию» от имени главы нижегородского минздрава
Общество
Мошенники проводят «вакцинацию» от имени главы нижегородского минздрава
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Нижний Новгород, 8 декабря. Аферисты звонят на предприятия, представляются министром здравоохранения Нижегородской области и пытаются «договориться» о вакцинации. Записи одного из разговоров в своем Instagram опубликовал заместитель губернатора, глава минздрава региона Давид Мелик-Гусейнов.

ФАН уже рассказывал о телефонных мошенниках, которые предлагают предприятиям платные прививки от нижегородского министерства здравоохранения. На этот раз звонок от имени главы ведомства раздался в приемной ООО «Доза-Агро», которое специализируется на производстве оборудования для изготовления комбикорма.

Мошенники «проводят» вакцинацию от имени главы нижегородского минздрава
Prt Scr instagram.com / @melikdavidmsk

«Вам звонит Давид Валерьевич Мелик-Гусейнов — заместитель Никитина. Скажите, Александр Георгиевич есть на месте. Я с ним переговорю. Мне нужно поручение донести в срочном порядке относительно вакцинации населения на территории нашей области», — сообщил лже-министр.

Не застав руководителя компания в своем кабинете, собеседник попросил секретаря записать контактные данные для обратной связи.

Ранее ФАН писал о других мошенниках, которые пытаются заработать во время пандемии. Они разместили объявления на асфальте о закупке дорогостоящих препаратов для лечения коронавируса на территории больниц Нижегородской области.

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россия мошенничество коронавирус
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