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Ледяной дождь надвигается на Нижний Новгород
Общество
Ледяной дождь надвигается на Нижний Новгород
 /  Невские Новости

Нижний Новгород, 8 декабря. Жителей Нижегородской области предупредили об ухудшении погодных условий. По данным синоптиков, на регион надвигается ледяной дождь.

Автолюбителям и пешеходам придется быть осторожнее. Гололед, метель с мокрым снегом и ледяной дождь могут привести к серьезным последствиям. Кроме переломов на скользком тротуаре и искореженных после ДТП машин, здоровью людей угрожают падающие сосульки, деревья, ветхие крыши и слабозакрепленные заборы с баннерами. Не исключено, что и линии электропередач также не смогут пережить капризы погоды.

«В связи с неблагоприятными погодными явлениями ГУ МЧС в превентивных целях было принято решение развернуть два мобильных пункта обогрева на Федеральной трассе М-7 Волга. В них есть все для оказания помощи водителям и их пассажирам: возможно зарядить мобильный телефон, связаться с близкими, при необходимости, отдохнуть. Автомобилистам предложат чай и необходимую доврачебную помощь», — сообщил журналистам заместитель начальника ГУ МЧС России по Нижегородской области по антикризисному управлению Виталий Ситкин. 

В пунктах обогрева дежурит личный состав пожарно-спасательных частей и поисково-спасательные отряды. К их помощи успели обратиться 10 человек.

Ранее ФАН писал о гололеде на дорогах Мордовии. Ледяной дождь превратил дороги региона в ледяной каток.

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россия ледяной дождь нижегородская область
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