Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
08 декабря 16:41
16:40
Экономика
Изображения нового внедорожника Amarok от Volkswagen появились в Сети
16:39
Политика
Зеленский заявил о позитивном отношении к переговорам Байдена и Путина
16:37
Экономика
Центробанк может изменить условия выдачи кредитов для россиян после Нового года
16:36
Армия
Белоруссия пригрозила Украине ответными учениями на границе
16:33
Технологии
Московские адвокаты делают ставку на искусственный интеллект
16:29
Экономика
Чубайс оценил вероятность сокращения энергопотребления при энергопереходе
16:27
Общество
Мария Шукшина рассказала о блокировке своего канала на YouTube
16:26
Политика
Сенатор Косачев назвал нелепыми домыслами заявление Нуланд о «восстановлении» СССР
16:26
Политика
Политолог Маркин заявил, что «марионеточная» власть в Киеве создает угрозы безопасности России
16:25
Происшествия
Следователи провели обыски в офисе компании «Ремстройфасад» в Петербурге
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Провода над Нижним Новгородом уберут почти за 170 млн рублей
Общество
Провода над Нижним Новгородом уберут почти за 170 млн рублей
admgor.nnov.ru  /  Официальный сайт администрации города Нижнего Новгорода

Нижний Новгород, 8 декабря. В областном центре продолжается реализация проекта «Чистое небо», в рамках которого кабельные линии спрячут под землю. В 2022 году городская администрация на эти работы планирует потратить без малого 170 миллионов рублей.

«Вдоль улицы Родионова и Казанского шоссе планируется обустроить более шести километров кабельной канализации, переложить под землю 10,6 километров воздушных коммуникаций. Еще три с лишним километра воздушных линий заменят кабельными подземными на проспекте Гагарина», — заявил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

В мэрии отметили, что только за 11 месяцев текущего года в городе под землю спрятали 26 километров проводов. «Чистое небо» на этом отрезке обошлось в 150 миллионов рублей.

Ранее ФАН писал об экологических проектах. Начинания российских бизнесменов может поддержать минэкономразвития. Речь идет о субсидиях по «зеленым» кредитам.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Провода над Нижним Новгородом уберут почти за 170 млн рублей
россия нижегородская область чистое небо проекты
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать