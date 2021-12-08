Провода над Нижним Новгородом уберут почти за 170 млн рублей

Нижний Новгород, 8 декабря. В областном центре продолжается реализация проекта «Чистое небо», в рамках которого кабельные линии спрячут под землю. В 2022 году городская администрация на эти работы планирует потратить без малого 170 миллионов рублей.

«Вдоль улицы Родионова и Казанского шоссе планируется обустроить более шести километров кабельной канализации, переложить под землю 10,6 километров воздушных коммуникаций. Еще три с лишним километра воздушных линий заменят кабельными подземными на проспекте Гагарина», — заявил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

В мэрии отметили, что только за 11 месяцев текущего года в городе под землю спрятали 26 километров проводов. «Чистое небо» на этом отрезке обошлось в 150 миллионов рублей.

Ранее ФАН писал об экологических проектах. Начинания российских бизнесменов может поддержать минэкономразвития. Речь идет о субсидиях по «зеленым» кредитам.