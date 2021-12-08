Осталось освоить «рогатку» и «супермена»: бабушка из Дзержинска танцует на пилоне

Нижний Новгород, 8 декабря. Бабушка восьмилетнего внука Елена Лемнева занялась Pole Dance. 51-летняя жительница Нижегородской области танцует на пилоне и делится видео со своими подписчиками в TikTok и Instagram.

В свободное от спорта время Елена Лемнева — бизнес-леди, директор магазина фермерских продуктов и даже продавец. Часы за прилавком не только ограничивают движения женщины, но и проявляются в виде лишних килограммов. От выпечки и сладостей она отказываться не намерена.

«Я пришла в этот спорт четыре года назад очень больным человеком. У меня была потеря координации движения, вегетососудистая дистония, нервное истощение и панические атаки. Тогда я стояла перед выбором: бокс или танцы на пилоне. Но тренера по боксу не нашла», — рассказала ФАН Елена.

На танцы на пилоне дзержинка ходит три раза в неделю, уделяя по полтора часа на одну тренировку. Женщина признается: ей удалось сбросить целых девять килограммов, колени и спина болеть перестали, а таблетки от мигрени пришлось и вовсе отправить в мусорное ведро. Но, главное, изменилось состояние души.

«Пилон у меня и дома стоит. Смогу заниматься танцами и на пенсии. Они дают очень много адреналина, здоровья. Алкоголь не употребляю, ведь удовольствие получаю от своего любимого занятия. Я влюбилась в трюк «солнышко», еще нравятся крутки. Осталось освоить «рогатку», «супермена» и, если получится, «флаг», — поделилась собеседница.

Если первое время ее тягу к танцам на шесте не разделяли ни муж, ни дети, то сегодня супруг сам отвозит Елену на тренировки в Нижний Новгород. В квартире Лемневых на пилоне можно застать и самого главу семьи. Выполняя немудреные трюки, он избавляется от болей в спине.

«Очень много непонимания раньше было со стороны брата, сына, снохи. Танцы на пилоне у них ассоциировали со стриптизом. Сегодня они видят, как я изменилась. Теперь, когда собираемся всей семьей, салатов наедимся и идем кружиться на пилон. Всем нравится. Даже восьмилетний внук пытается залезть», — рассказала Елена.

Бросать любимое дело женщина не собирается. Более того, утверждает, что танцы на пилоне нужно осваивать каждой девушке, и очень жалеет, что не открыла для себя этот вид спорта раньше.

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