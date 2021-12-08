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Нижегородец заступился за друга и задушил собутыльника

  /   Обновлено: 08 декабря 2021 10:49
Происшествия
Нижегородец заступился за друга и задушил собутыльника
 /  Пресс-служба СУ СК РФ по Нижегородской области

Нижний Новгород, 8 декабря. Гибелью местного жителя завершилось застолье в Сормовском районе областного центра. Мужчина задушил гостя из-за неподобающего поведения.

В злополучный вечер 2 декабря у 31-летнего нижегородца гостили двое приятелей. Мужчины устроили застолье с алкогольными напитками. В разгар пьянки хозяин жилья покинул помещение, а когда вернулся, узнал о конфликте между собутыльниками. Якобы один гость успел ударить второго.

Отказавшись от объяснений, мужчина покалечил 60-летнего обидчика друга и задушил его. Второй участник застолья, который «наябедничал» на приятеля, на этот раз поспешил доложить обо всем правоохранителям.

Ранее ФАН писал о другом жутком инциденте, который произошел в Мордовии. Женщина во время скандала пырнула супруга ножом в глаз.

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Все новости / Происшествия / Нижегородец заступился за друга и задушил собутыльника
россия происшествия нижегородская область
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