Нижегородец заступился за друга и задушил собутыльника

Нижний Новгород, 8 декабря. Гибелью местного жителя завершилось застолье в Сормовском районе областного центра. Мужчина задушил гостя из-за неподобающего поведения.

В злополучный вечер 2 декабря у 31-летнего нижегородца гостили двое приятелей. Мужчины устроили застолье с алкогольными напитками. В разгар пьянки хозяин жилья покинул помещение, а когда вернулся, узнал о конфликте между собутыльниками. Якобы один гость успел ударить второго.

Отказавшись от объяснений, мужчина покалечил 60-летнего обидчика друга и задушил его. Второй участник застолья, который «наябедничал» на приятеля, на этот раз поспешил доложить обо всем правоохранителям.

Ранее ФАН писал о другом жутком инциденте, который произошел в Мордовии. Женщина во время скандала пырнула супруга ножом в глаз.