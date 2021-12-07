Скорая не смогла проехать к пациенту из-за шлагбаума в Нижнем Новгороде

Нижний Новгород, 7 декабря. В областном центре карета скорой помощи не смогла проехать к пациенту из-за установленного во дворе многоэтажки шлагбаума. Пост с возмущениями и видео с места инцидента появился в паблике «Регион — 52. Нижний Новгород» соцсети «ВКонтакте».

«По адресу Казанское шоссе, 23 установлен шлагбаум, который мешает общему проезду и скорой помощи. На протяжении 5-10 минут водитель стоял со спецсигналами, пытался открыть самостоятельно, но проехать так и не смог!» — написала подписчица.

По словам комментаторов, жильцы злополучного дома, чтобы перекрыть проезд к соседнему зданию, установили три устройства. Однако возможность устранить препятствие есть не у каждого собственника.

«Нам официально председатель ТСЖ объявил, что те, кто ставит на данной парковке свои машины, решили не давать нам доступ проезда», — пояснила жительница дома Екатерина Д.

Девушка добавила, что борьба за свободный въезд во двор продолжится в суде. Оставшиеся без возможности проехать на территорию жильцы не намерены мириться с самовольным «захватом» парковки. Дело не только в нарушении правил, неуважительном отношении автовладельцев к своим соседям, но и возможности остаться без помощи экстренных служб.

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