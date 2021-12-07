Окна выбило после хлопка газа в квартире в Нижнем Новгороде

Нижний Новгород, 7 ноября. В одной из квартир нижегородской многоэтажки по Проспекту Ленина во вторник утром выбило окна. По данным источника Ni Mash, причиной происшествия стало неосторожное обращение с газовой плитой.

По данным информационного портала, владелец квартиры варил на завтрак кашу и, возможно. забыл о закипающей субстанции. Жидкость пролилась на плиту и потушила огонь. Газ заполнил помещение. Вернувшийся мужчина зажег сигарету, после чего в двух комнатах квартиры выбило окна.

Pr Scr vk.com / Ni Mash

О последствиях инцидента в своем Instagram написал глава регионального минздрава Давид Мелик-Гусейнов. По словам чиновника, мужчина доставлен в ожоговое отделение Приволжского медуниверситета.

Однако в пресс-службе МЧС по Нижегородской области версию со взрывом не подтвердили. Как пояснили ФАН в ведомстве, на пульт дежурного сообщение пришло именно о пожаре.

«По прибытии первых пожарно-спасательных подразделений обнаружено нарушение целостности оконных проемов в одной квартире. Ни пожара, ни задымления на месте не происходило. Эвакуация жителей дома не проводилась», — сообщили в МЧС.

Ранее ФАН писал о двух авариях в Нижегородской области. ДТП на одном и том же месте произошли с разницей в 10 минут.