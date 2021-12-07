Нижегородские таксисты объявили забастовку с требованием повысить тарифы

Нижний Новгород, 7 декабря. Водители «Яндекс.Такси» недовольны низкой стоимостью поездок. Они устроили забастовку и требуют повышения цен. Об этом написал Telegram-канал «Нижний №1».

«Такси минимум должно стоить 150 рублей, а иначе это не такси, а маршрутка!» — возмутились сотрудники организации.

Бастующие указали и на дурные манеры клиентов. Якобы пассажиры часто ведут себя неприемлемо. По мнению водителей, за поездку стоимостью в 79 рублей курение в салоне автомобиля и просьба включить музыку — недопустимы.

В нижегородских пабликах появились посты о невозможности вызвать такси через приложение. Узнав о требованиях таксистов, люди указывают на низкие зарплаты самих клиентов и порой не самые низкие цены на поездку.

«Почему не могу вызвать такси? Машин нет говорят. В «Яндекс» и Гост цены по 300 рублей утром были. И весь день 200 рублей. Обычно такие цены в Новый год только», — написал аноним из города Арзамас.

Ранее ФАН писал о забастовке таксистов из Новосибирска. Водители недовольны стоимостью поездок и условиями работы в дневное и ночное время.