Шестилетняя девочка пропала после прогулки во дворе в Нижегородской области

Нижний Новгород, 4 декабря. В городе Лысково Нижегородской области идут поиски шестилетней девочки. Ребенок пропал в субботу после дневной прогулки с другими детьми во дворе дома по улице Мичурина.

Мама маленькой горожанки обнаружила пропажу в 14:40. После нескольких часов безуспешных поисков родительница пришла за помощью к правоохранителям.

«Приметы девочки: рост 110 сантиметров, была одета в светлую шапку с черным помпоном, сиреневую куртку с зайчиками и темные штаны и ботинки», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области.

Поисками ребенка занимаются полицейские и волонтеры добровольческих отрядов Нижегородской области.

Ранее ФАН писал о пропавшей нижегородке. Женщина в пижаме и тапочках покинула пансионат для пожилых и ушла в неизвестном направлении.