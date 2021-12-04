Два страшных ДТП с разницей в 10 минут произошли на трассе Нижний Новгород — Саранск

Нижний Новгород, 4 декабря. Два крупных ДТП с пострадавшими произошли на одном и том же месте в Нижегородской области. Возле города Арзамас столкнулись пять автомобилей. Видео с места аварии появилось в паблике «Нижний Новгород» соцсети «ВКонтакте».

Как рассказали ФАН в пресс-службе регионального ГУ МВД, первая авария с тремя автомобилями произошла в 9:30 на 99-м километре трассы Нижний Новгород — Саранск. По предварительной информации, пострадали три человека.

«Водитель автомобиля SsangYong не справился с управлением и выехал на полосу, предназначенную для встречного движения и совершил столкновение с автомобилями Skoda Oktavia и Lada Kalina. В результате ДТП пострадали три пассажира отечественного автомобиля» — рассказали в ведомстве.

Через десять минут на том же злополучном месте Toyota Yaris въехал в стоящий Toyota RAV4 и сам же оказался в больнице.

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