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Два страшных ДТП с разницей в 10 минут произошли на трассе Нижний Новгород — Саранск
Происшествия
Два страшных ДТП с разницей в 10 минут произошли на трассе Нижний Новгород — Саранск
Pr Scr vk.com  /  Нижний Новгород

Нижний Новгород, 4 декабря. Два крупных ДТП с пострадавшими произошли на одном и том же месте в Нижегородской области. Возле города Арзамас столкнулись пять автомобилей. Видео с места аварии появилось в паблике «Нижний Новгород» соцсети «ВКонтакте».

Как рассказали ФАН в пресс-службе регионального ГУ МВД, первая авария с тремя автомобилями произошла в 9:30 на 99-м километре трассы Нижний Новгород — Саранск. По предварительной информации, пострадали три человека.

«Водитель автомобиля  SsangYong не справился с управлением и выехал на полосу, предназначенную для встречного движения и совершил столкновение с автомобилями  Skoda Oktavia и Lada Kalina. В результате ДТП пострадали три пассажира отечественного автомобиля» — рассказали в ведомстве.

Через десять минут на том же злополучном месте Toyota Yaris въехал в стоящий Toyota RAV4 и сам же оказался в больнице.  

Ранее ФАН писал о гибели жителя Нижегородской области. Пенсионер отправился на рыбалку и провалился под лед.

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россия дтп происшествия нижегородская область
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