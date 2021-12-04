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Водолазы выловили тело пожилого рыбака в Нижегородской области
Происшествия
Водолазы выловили тело пожилого рыбака в Нижегородской области
 /  Пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области

Нижний Новгород, 4 декабря. Пенсионер погиб в озере Круглое Нижегородской области. В субботу в 12:43 Тело мужчины выловили водолазы.

По информации регионального МЧС, трагедия произошла в поселке Толоконцево городского округа Бор.

«В результате поисково-водолазных работ в 12.43 из водоема извлечено тело мужчины 1950 года рождения. Тело погибшего передано сотрудникам полиции, обстоятельства происшествия устанавливаются», — сообщили журналистам в ведомстве.

Как рассказали ФАН в водолазной группе «Доброволецъ», погибшим оказался 71-летний Леонид К. Несколько дней назад мужчина отправился на рыбалку, однако лед толщиной в пять сантиметров не смог выдержать веса пенсионера. В силу возраста пожилой любитель посидеть с удочкой просто не смог выбраться из воды.

Ранее ФАН писал, что двое мужчин провалились под лед в Нижегородской области. Одного рыбака успели спасти местные жители, второй погиб.

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Все новости / Происшествия / Водолазы выловили тело пожилого рыбака в Нижегородской области
россия происшествия нижегородская область
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