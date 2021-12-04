Вечный огонь не горел в Арзамасе в День неизвестного солдата

Нижний Новгород, 4 декабря. В День неизвестного солдата жители города Арзамас возложили цветы к потухшему Вечному огню. Пост с гневными комментариями появился в паблике «Арзамас Live» в соцсети «ВКонтакте».

«Сегодня, в День неизвестного солдата не горит Вечный огонь в городе Арзамасе. Хотелось бы узнать у людей ответственных: в чем причина? Мало того, звезда, обрамляющая чашу для Вечного огня, покрыта грязными следами от обуви! Это вопиющее неуважение к памяти наших героев!» — написала местная жительница Ирина Г.

Pr Scr vk.com / Азамас Live

По словам очевидцев, такая картина наблюдалась на мемориальном комплексе еще в начале ноября. Одни пользователи поддержали автора, виня во всем чиновников и ответственную за поставки газа компанию. Другие, в свою очередь, предположили, что причиной всему могло стать обычное стечение обстоятельств.

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