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Нижегородский велосипедист попал под колеса грузовика по дороге во Владивосток

Происшествия
Нижегородский велосипедист попал под колеса грузовика по дороге во Владивосток
pixabay.com  /  Free-Photos

Нижний Новгород, 4 декабря. Нижегородец Владислав Повеликин получил травмы в результате столкновения с фурой. Мужчина известен тем, что отправился на велосипеде из родного города во Владивосток.

Пострадавший рассказал, что водитель большегруза начал вилять по заснеженной трассе, в результате чего задел и его. Путешественник отделался ушибами плеча, колена и локтя, однако голова осталась целой.

«Помята вся левая часть тела. Ударил плечо, колено, локоть, таз. Голова цела», — написал он на своей странице в Instagram.

После аварии передвигаться мужчине стало сложнее, так как в результате столкновения пострадал его велосипед. У него сломался штырь, который держит седло, из-за чего мужчине приходится ехать стоя.

Сейчас Повеликин находится в поселке Лучегорск Приморского края. Он выдвинулся из Нижнего Новгорода около 185 дней назад, проехав за это время свыше 12 тысяч километров.

Смертельное ДТП с участием трех большегрузов ранее произошло на трассе в Брянской области. Жертвами массовой аварии стали четыре человека.

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