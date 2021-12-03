Нижегородцев пустят на новогодние утренники только с QR-кодами

Нижний Новгород, 3 декабря. Нижегородский Роспотребнадзор рассказал о новых правилах посещения новогодних утренников в детских садах. У родителей малышей при входе в здание запросят QR-коды.

Помимо документа, подтверждающего вакцинацию или выздоровление после перенесенной коронавирусной инфекции, нужен будет паспорт или же «универсальный документ посетителя мероприятий». В ведомстве уточнили, что на новогодний праздник пустят только одного из родителей.

Для пущей безопасности каждого посетителя будут проверять на предмет повышенной температуры тела. Наличие медицинской маски у гостей детских праздников тоже обязательно.

Ранее ФАН писал, что российских военнослужащих избавят от необходимости получать QR-код. Для посещения мест со строгим контролем им будет достаточно предъявить сертификат о прививке, паспорт и удостоверение личности военнослужащего.