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Рыбак погиб, провалившись под лед в Нижегородской области
Происшествия
Рыбак погиб, провалившись под лед в Нижегородской области
 /  Пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области

Нижний Новгород, 3 декабря. Неосторожное поведение на воде стало причиной гибели пожилого рыбака из Нижегородской области. 78-летний пенсионер утонул в Оке.

Как рассказали в пресс-службе МЧС по Нижегородской области, в городском округе Навашинский в 15:00 под лед в провалились двое мужчин.

«Силами аварийно-спасательного отряда города Выкса извлечено и доставлено на берег тело мужчины 1943 года рождения», — сообщили в ведомстве.

Двое рыбаков провалились под лед в Нижегородской области
Пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области

Жизнь второго любителя подледной рыбалки спасли прохожие. От помощи медиков 61-летний мужчина отказался.

Почти за две последние недели на водных объектах региона произошло пять происшествий. Троих человек удалось спасти, а трое погибли. По информации МЧС, все пострадавшие были рыбаками.

Ранее ФАН писал о спасении школьника из Мордовии. Полицейский вытащил из озера провалившегося под лед 11-летнего мальчика.

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россия происшествия нижегородская область
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