КамАЗ снес трубу газопровода в Нижегородской области, появилось видео

Нижний Новгород, 3 декабря. В Богородском районе Нижегородской области КамАЗ врезался в газопровод. Десятки метров металлической трубы оказались на дороге. Видео с места инцидента появилось в паблике «Нижний Новгород. Без цензуры».

Как рассказали ФАН в региональном УГИБДД, инцидент произошел на трассе Буревестник — Копнино близ реки Кудьма.

«Водитель автомобиля КамАЗ не убедился в безопасности движения и совершил наезд на препятствие — газовую трубу. Пострадавших нет», — пояснили в ведомстве.

На место аварии выехали сотрудники муниципальной пожарной службы.

Ранее ФАН писал о трагедии в поселке Решетиха Нижегородской области. Двое мужчин погибли при пожаре.