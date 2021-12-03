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КамАЗ снес трубу газопровода в Нижегородской области, появилось видео

  /   Обновлено: 03 декабря 2021 14:06
Происшествия
КамАЗ снес трубу газопровода в Нижегородской области, появилось видео
Pr Scr vk.com  /  Нижний Новгород | Без цензуры

Нижний Новгород, 3 декабря. В Богородском районе Нижегородской области КамАЗ врезался в газопровод. Десятки метров металлической трубы оказались на дороге. Видео с места инцидента появилось в паблике «Нижний Новгород. Без цензуры».

Как рассказали ФАН в региональном УГИБДД, инцидент произошел на трассе Буревестник — Копнино близ реки Кудьма.

«Водитель автомобиля КамАЗ не убедился в безопасности движения и совершил наезд на препятствие — газовую трубу. Пострадавших нет», — пояснили в ведомстве.

На место аварии выехали сотрудники муниципальной пожарной службы.

Ранее ФАН писал о трагедии в поселке Решетиха Нижегородской области. Двое мужчин погибли при пожаре.

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россия происшествия нижегородская область
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