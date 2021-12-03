Житель Нижегородской области ограбил церковь

Нижний Новгород, 3 декабря. Нижегородские полицейские по горячим следам задержали грабителя. Мужчина обокрал храм в Городце.

К правоохранителям обратился настоятель церкви. Он рассказал об исчезновении с одной из икон серебряных и золотых изделий общей стоимостью 94 тысячи рублей. Улики привели стражей правопорядка к местному 45-летнему вору-рецидивисту. Горожанин нигде не работал и помышлял кражами.

«В ходе дознания мужчина дал признательные показания и рассказал, что ювелирные украшения он сдал в ломбард, а полученные 39 000 рублей потратил. Возбуждено уголовное дело», — сообщили в ГУ МВД по Нижегородской области.

Как пояснили в ведомстве, драгоценные изделия снова украшают икону, а злодею грозит до двух лет неволи.

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