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Житель Нижегородской области ограбил церковь
Происшествия
Житель Нижегородской области ограбил церковь
 /  Пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области

Нижний Новгород, 3 декабря. Нижегородские полицейские по горячим следам задержали грабителя. Мужчина обокрал храм в Городце.

К правоохранителям обратился настоятель церкви. Он рассказал об исчезновении с одной из икон серебряных и золотых изделий общей стоимостью 94 тысячи рублей. Улики привели стражей правопорядка к местному 45-летнему вору-рецидивисту. Горожанин нигде не работал и помышлял кражами.

«В ходе дознания мужчина дал признательные показания и рассказал, что ювелирные украшения он сдал в ломбард, а полученные 39 000 рублей потратил. Возбуждено уголовное дело», — сообщили в ГУ МВД по Нижегородской области.

Как пояснили в ведомстве, драгоценные изделия снова украшают икону, а злодею грозит до двух лет неволи.

Ранее ФАН писал о происшествии в Мордовии. Двое селян до смерти избили своего собутыльника.

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Все новости / Происшествия / Житель Нижегородской области ограбил церковь
россия кража происшествия нижегородская область
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