Нижний Новгород ожидает до 250 тысяч туристов на новогодние каникулы

Нижний Новгород, 2 декабря. Правительство Нижегородской области планирует принять на период новогодних каникул до 250 тыс. туристов. Об этом рассказал замгубернатора региона, министр культуры Олег Беркович.

Туристов со всех регионов России намерены привлекать в Нижний Новгород и область за счет праздничных мероприятий. Их проведут в рамках проекта «Новогодняя столица России — 2022», объяснил Беркович.

«Мы ожидаем 200-250 тыс. гостей, туристов за счет новогодней столицы, здесь мы считаем и тех, кто переночует и тех однодневных туристов, которые приедут к нам из соседних регионов», — сказал министр культуры Нижегородской области.

Так, в городе в период новогодних каникул должны состояться три ледовых шоу. Также в Нижнем Новгороде пройдет парад по пешеходной улице Большая Покровская. Новогодние мероприятия будут устраивать в городском кремле и на ярмарке. Нижний Новгород уже получил от властей Калуги хрустальную снежинку, которая является символом проекта «Новогодняя столица России».

Популярными среди россиян на новогодние праздники также являются горнолыжные курорты. Глава Ростуризма Зарина Догузова ранее заявила, что особой популярностью пользуются Красная Поляна, Архыз и Домбай.