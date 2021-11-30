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Маленькая нижегородка умерла от муковисцидоза, не дождавшись лекарства
Общество
Маленькая нижегородка умерла от муковисцидоза, не дождавшись лекарства
unsplash.com  /  James Yarema

Нижний Новгород, 30 ноября. Нижегородский минздрав проведет проверку после смерти 10-летней девочки. Ева В. скончалась на днях от муковисцидоза.

Состояние девочки с наследственным заболеванием можно было поддерживать с помощью лекарства «Трикафта». Препарат стоит 300 тысяч рублей и до сих пор не зарегистрирован в России. Как пояснили в министерстве здравоохранения Нижегородской области, таблетки были закуплены, однако, чтобы уладить все бюрократические тонкости, необходимо было до трех месяцев ожидания.

Две недели назад Ева В. впала в кому и на реанимобиле была доставлена в одну из клиник Москвы. Несмотря на все усилия медиков, маленькая нижегородка скончалась.  

Ранее ФАН писал о гибели шестилетнего ребенка со спинальной мышечной атрофией. Маленький житель Новосибирской области умер из-за отсутствия лекарств.

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россия лекарства нижегородская область
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