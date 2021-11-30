Двое мужчин погибли при пожаре в Нижегородской области

Нижний Новгород, 30 ноября. Во вторник вечером в Нижегородской области трагически оборвалась жизнь двоих мужчин. Они погибли во время пожара.

Как рассказали в пресс-службе регионального МЧС, в 18:01 загорелся многоквартирный дом в поселке Решетиха Володарского района. Огонь повредил часть квартиры на площади в 10 квадратных метров.

«В результате пожара погибли двое мужчин, их личности устанавливаются. Эвакуировано 12 человек, в том числе двое детей. Причина пожара — устанавливается», — сообщили в ведомстве.

Ранее ФАН писал о гибели рыбака в Нижегородской области. Мужчина провалился под лед и не смог выбраться из озера.