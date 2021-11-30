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Пациентов нижегородского ковидного госпиталя начали исповедовать в палатах
Общество
Пациентов нижегородского ковидного госпиталя начали исповедовать в палатах
Федеральное агентство новостей  /  Анастасия Алексеева

Нижний Новгород, 30 ноября. К жителям Кулебакского района, которые лечатся от коронавируса в местной больнице, начали приглашать священнослужителей. Исповедь и причастие проходят в стенах ковидного госпиталя. Пост с благодарностью пациентки появился в паблике «Православные Кулебаки» в соцсети «ВКонтакте».

«Две недели назад, когда вы исповедовали и причастили меня Святых Христовых Тайн, стало полегче. Но сил почти не было, дышала тяжело, тогда меня только перевели из реанимации. Было чувство, что смерть рядом. Я немолодая уже, но знаете, как хочется жить! И врачи не отходили от меня ни на шаг и делали все возможное, но я осознавала, что угасаю», — начала свое обращение к иерею Артемию Рабочих женщина.

Пациентка неустанно молилась и даже успела повторно исповедоваться и причаститься. Перед выпиской она благодарила не только врачей, но представителей духовенства. Как пояснили в храме святителя Николая Чудотворца, только за один день на обряд покаяния к иерею Артемию подошли 52 пациента из всех 65, которые проходят лечение.

Ранее ФАН писал, что в Мордовии прошел автомобильный крестный ход против коронавируса. Священнослужители и верующие проехали вокруг Саранска с иконой святого воина Феодора Ушакова с частицей его мощей.

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