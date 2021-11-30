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Нижегородцам подбрасывают фейковые счета за ЖКХ
Общество
Нижегородцам подбрасывают фейковые счета за ЖКХ
Федеральное агентство новостей  /  Алла Комиссарова

Нижний Новгород, 30 ноября. Жители областного центра жалуются на мошенников. Под видом оплаты квитанций за услуги ЖКХ аферисты наживаются на невнимательных горожанах.

Как рассказала ФАН жительница Нижнего Новгорода Ольга М., на днях в ее почтовом ящике оказался фейковый счет на оплату электроэнергии. В начале ноября неизвестные злодеи требовательно просили заплатить за газ.

«Такое у нас бывает часто. Нам на почте сказали, что это мошенники приносят такие квитанции. Бабушки у почты собрались уже платить, пока я им не сказала, что не надо», — рассказала Ольга.

Обслуживание газового оборудования в квартире Аллы К. мошенники оценили в 550 рублей. На квитанции для удобства потребителя услуги нанесли и штрих-код.

«Адрес стоит Приокский район. Получается, я живу в одном конце города, а фирма указала совершенно другой. Я знаю, какие приходят квитанции за газ, поэтому сразу поняла, что это дело рук аферистов. Пенсионеры, не могут отличить обычные счета от фейковых, поэтому и пойдут оплачивать», — рассказала ФАН Алла К.

Еще один признак поддельной квитанции — невнимательные аферисты могут выставить счет на оплату за отдельный месяц будущего года.

Ранее ФАН писал о другом способе мошенничества. Пенсионерам предлагают компенсацию за примерное соблюдение мер самоизоляции в период пандемии.

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