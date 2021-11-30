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Нижегородская пенсионерка отдала «целительницам» 150 тысяч рублей за снятие порчи
Происшествия
Нижегородская пенсионерка отдала «целительницам» 150 тысяч рублей за снятие порчи
pixabay.com  / 

Нижний Новгород, 20 ноября. Жительница города Арзамас Нижегородской области стала жертвой двух аферисток. Женщины представились целительницами и украли у 79-летней пенсионерки сбережения и ювелирные украшения.

Как рассказали в региональном МВД, пожилая горожанка потеряла равновесие на тротуаре и едва не упала на лед. Избежать серьезных травм ей удалось благодаря чудом оказавшейся рядом незнакомке. «Добрая» женщина не просто поддержала пенсионерку, но и указала на нанесенный неизвестным «магом» негатив.

«Она сказала, что у меня сильная энергетика, наверное, во мне много порчи», — пожаловалась жительница Арзамаса.

К беседе присоединилась подельница «целительницы». Мошенницы обещали освободить испуганную женщину от порчи. Только для магического ритуала нужны были все сбережения и золотые украшения пенсионерки. Проделав странные манипуляции с шарфом жертвы, аферистки забрали сверток с ценностями и скрылись.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции были задержаны 61-летняя уроженка Воронежской области и 47-летняя уроженка Ростовской области, подозреваемые в совершении данного преступления», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области.

Как пояснили ФАН в ведомстве, мошенницы забрали 150 тысяч рублей наличными и золотые серьги стоимостью в шесть тысяч рублей. За «целительство» им грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее ФАН писал о жестоком нападении на нижегородских пенсионеров. Грабители в медицинских масках избили пожилую пару, украли у них зубной протез, серебряный крест, обезболивающие препараты и 20 бутылок домашнего алкоголя.

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Все новости / Происшествия / Нижегородская пенсионерка отдала «целительницам» 150 тысяч рублей за снятие порчи
россия мошенничество нижегородская область
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