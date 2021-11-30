Кондуктор и пассажир автобуса подрались из-за отсутствия маски в Нижнем Новгороде

Нижний Новгород, 30 ноября. Буйный пассажир и требовательный кондуктор сильно повздорили из-за медицинских масок в нижегородском автобусе. Не обошлось и без рукоприкладства. Видео с места инцидента появилось в паблике «Нижний Новгород. Без цензуры» в соцсети «ВКонтакте».

«Дяденька, иди опохмелись. Намордник надень — пахнет», — обратилась к нетрезвому оппоненту сотрудница автотранспортного предприятия.

На выпад кондуктора, которая также находилась в общественном транспорте без средств индивидуальной защиты, мужчина пригрозил запечатлеть нарушение на камеру телефона и, судя по всему, отправить видео-доказательства в адрес ее работодателя.

Сопровождаемый нецензурной бранью конфликт перерос в драку. Пассажир ударил рукой женщину по лицу. Многочисленные свидетели инцидента вызвались обратиться в полицию. Кондуктор попросила водителя не выпускать автобусного дебошира из салона до приезда правоохранителей.

Ранее ФАН писал о другом конфликте в общественном транспорте. Нижегородка пыталась выгнать из маршрутки пассажиров без масок.