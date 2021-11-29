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Ревнивцу из Дзержинска дали 13 лет тюрьмы за убийство жены
Происшествия
Ревнивцу из Дзержинска дали 13 лет тюрьмы за убийство жены
Невские Новости  / 

Нижний Новгород, 29 ноября. Житель Нижегородской области заслушал приговор суда и был отправлен за решетку на 13 лет за убийство супруги. На счету у мужчины не первое подобное преступление на почве ревности.

Как рассказали в региональном СУ СК, 51-летний житель Дзержинска обвинил свою 32-летнюю супругу в измене. Оскорбленный поведением жены мужчина нанес ей смертельный удар ножом.

«В ходе предварительного расследования фигурант вину в инкриминируемом ему преступлении признал в полном объеме. Примечательно, что ранее он уже был судим за совершение аналогичного преступления», — сообщили в ведомстве.

Ближайшие 13 лет ревнивцу предстоит провести в колонии строгого режима.

Ранее ФАН писал о двух преступниках из Нижегородской области. Они украли у своих пожилых жертв зубной протез, нательный крест, лекарства и 20 бутылок домашнего алкоголя.

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россия происшествия нижегородская область
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