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Оберегает от коронавируса: нижегородец рассказал о своем коте стоимостью в 4 млн рублей
Общество
Оберегает от коронавируса: нижегородец рассказал о своем коте стоимостью в 4 млн рублей
Федеральное агентство новостей  /  Антон Яшнов

Нижний Новгород, 29 ноября. Житель города Выкса Нижегородской области выставил своего кота на продажу за четыре миллиона рублей. По его словам, пушистый питомец обладает сверхъестественными способностями.

Как рассказал ФАН хозяин Рыжика Антон, «лечить» от депрессии кот начал уже с самого рождения. В тяжелые периоды мужчина находил поддержку лишь в обществе своего любимца.

«Недавно я уехал от кота в другой город. У меня началась депрессия. Но стоило вернуться к нему, она тут же прошла», — поделился продавец животного.

Усатый целитель, по словам Антона, доказал свои чудесные способности и в пандемию коронавируса. Опечаленные недугами и ограничениями соседи приходят в дом, где обитает чудо-кот. Для избавления от горьких дум им достаточно 10 минут общения с Рыжиком.

«Самое интересное, никто из нашей семьи не болел коронавирусом. Возможно, это он нас оберегает. А приобрел он эту способность в наследство от своих родственников, которые ее получили так же от своих дальних родственников, живших с тибетскими монахами», — рассказал Антон.

Мужчина признался, что депрессией он больше не страдает, а вот финансовое положение постепенно ухудшается. Виной всему отменный аппетит питомца. Судя по всему, врожденный дар Рыжика требует постоянной «подпитки». Но несмотря на все способности, талантом ловли мышей природа его обделила.

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россия животные нижегородская область
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