Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
26 ноября 22:52
22:47
Весь мир
Будем договариваться: Путин встретился с лидерами Армении и Азербайджана
22:36
Общество
Социолог Шугалей предложил «шеринг-дворнику» обещанную губернатором Бегловым тысячу рублей
22:27
Весь мир
Министр туризма Сирии озвучил планы по восстановлению отрасли на будущий год
22:25
Весь мир
Клинцевич рассказал, чем обернется для Запада антироссийская резолюция Европарламента
22:15
Политика
Алюминиевый гигант En+ вошел в топ российских компаний по EGS-прозрачности
21:56
Весь мир
Жители ЦАР устроили массовую акцию протеста у штаб-квартиры миротворцев ООН в Банги
21:52
Весь мир
Le Patriote Dechaine: миротворцы ООН не способны защитить мирное население ЦАР
21:51
Политика
Захарова заявила о чудовищности отказа Зеленского считать людьми попавших под санкции
21:49
Весь мир
Минобороны Эфиопии запретило СМИ распространять информацию о военных операциях
21:47
Весь мир
Россия может поставить Центральноафриканской Республике новую партию военной техники
Все новости

Нижегородские спасатели пришли на помощь еноту, который застрял в подвале одного из домов

  /   Обновлено: 26 ноября 2021 20:30
Общество
Нижегородские спасатели пришли на помощь еноту, который застрял в подвале одного из домов
pixabay.com

Нижний Новгород, 26 ноября. Спасатели пришли на помощь дикому еноту, который провалился в подвал жилого дома в Нижнем Новгороде и не смог самостоятельно выбраться.

Звонок в единую дежурно-диспетчерскую службу поступил от жительницы Канавинского района города. Именно она заметила испуганное животное, застрявшее в подвальном помещении.

Спасать енота отправились специалисты управления. Им пришлось надеть специальные защитные перчатки, чтобы избежать укусов попавшего в беду лесного жителя. При этом до сих пор неизвестно, как енот смог провалиться в подвал, сообщили в пресс-службе местной администрации.

Нижегородские спасатели пришли на помощь еноту, который застрял в подвале одного из домов
admgor.nnov.ru / Официальный сайт администрации города Нижнего Новгорода

После успешного спасения его передали ветеринарам в городское госветуправление. Там эксперты осмотрят енота и окажут необходимую помощь, если потребуется.

Челябинские инспекторы ДПС ранее спасли потерявшую лапу собаку с щенятами. Ветеринары провели животному операцию, а после вместе с потомством доставили в приют.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Нижегородские спасатели пришли на помощь еноту, который застрял в подвале одного из домов
нижний новгород спасение енот хорошие новости россии
Комментировать