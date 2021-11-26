Нижегородские спасатели пришли на помощь еноту, который застрял в подвале одного из домов

Нижний Новгород, 26 ноября. Спасатели пришли на помощь дикому еноту, который провалился в подвал жилого дома в Нижнем Новгороде и не смог самостоятельно выбраться.

Звонок в единую дежурно-диспетчерскую службу поступил от жительницы Канавинского района города. Именно она заметила испуганное животное, застрявшее в подвальном помещении.

Спасать енота отправились специалисты управления. Им пришлось надеть специальные защитные перчатки, чтобы избежать укусов попавшего в беду лесного жителя. При этом до сих пор неизвестно, как енот смог провалиться в подвал, сообщили в пресс-службе местной администрации.

admgor.nnov.ru / Официальный сайт администрации города Нижнего Новгорода

После успешного спасения его передали ветеринарам в городское госветуправление. Там эксперты осмотрят енота и окажут необходимую помощь, если потребуется.

Челябинские инспекторы ДПС ранее спасли потерявшую лапу собаку с щенятами. Ветеринары провели животному операцию, а после вместе с потомством доставили в приют.