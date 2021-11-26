Нижегородские медики спасли пациентку с тотальным поражением легких

Нижний Новгород, 26 ноября. Пациентка нижегородского ковидного госпиталя с 100% поражением легких переборола тяжелую форму COVID-19. Радостной новостью городская больница №28 поделилась в своем Instagram.

54-летняя Мария в стенах лечебного учреждения оказалась в августе. Месяц она провела в реанимации. Тяжелую пациентку пришлось подключить к аппарату ИВЛ. После выхода из искусственной комы еще полтора месяца больную лечили в инфекционном отделении больницы.

«Какое счастье было увидеть другую картину на повторном КТ с практически полным регрессом поражения легких», — рассказали в госпитале.

Сама женщина рассказала, что своим чудесным спасением обязана всему медицинскому персоналу больницы. Вчерашняя пациентка отметила коварность и опасность новой болезни и напомнила о вакцинации.

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