Прокуратура вступилась за права задыхавшихся в дыму жителей Богородска

Нижний Новгород, 25 ноября. Жители Богородска Нижегородской области месяц задыхались в дыму. Горожане целый год добивались того, чтобы надзорные органы признали их права нарушенными. Только с вмешательством генеральной прокуратуры дело сдвинулось с мертвой точки.

«Утром 24 сентября весь город оказался в дыму. Дышать было нечем, а видимость — минимальная. В дороге легко было потерять разметку из виду и оказаться на встречке. Мы звонили в пожарную часть. Нам отвечали, что на тушение брошены все силы. Это продолжалось месяц», — рассказал ФАН житель города Богородск Олег Яшин.

Мусор тлел на площади в семь тысяч квадратных метров. Огненные ловушки образовались на почти десятиметровой глубине. Как пояснили в областной прокуратуре, свалка находится в бессрочном пользовании ГБУ Нижегородской области «Экология региона» и на тот момент была заброшена. С момента ее официального закрытия прошло уже четыре года.

Месяц без глотка свежего воздуха одних горожан вдохновил на борьбу за свои права, других — на творчество в жанре поэзии.

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«С первого дня я просил о возбуждении уголовного дела. Ведь наши права были нарушены. В Богородском следственном отделе мне отказывали два раза. Тогда я обратился в Генеральную прокуратуру», — поделился Олег Яшин.

После предписания руководителю СУ по региону Богородский следственный отдел признал, что признаки преступления все же имеются. Теперь же дело — за межрайонным следственным отделом.

«В ходе проверки начальником следственного отдела ОМВД России «Богородский» Каштановой Т. В. составлен рапорт об обнаружении состава преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ «Халатность», — сообщили в прокуратуре Нижегородской области.

По информации ведомства, процессуальное решение Межрайонным следственным отделом до сих пор не принято. Поэтому уже городская прокуратура направила туда требования об устранении нарушения федерального законодательства.

Ранее ФАН писал о другой экологической проблеме города Богородск. Местные жители задыхаются от ядовитого запаха. Всему виной работа ветхих очистных сооружений, которые не справляются со своей задачей.