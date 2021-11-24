Памятник бездомным животным открыли в Нижнем Новгороде

Нижний Новгород, 24 ноября. В среду в областном центре состоялось открытие памятника гуманности, добру и состраданию. Скульптуру установили в память о павших от рук догхантеров собаках.

Нижегородские зоозащитники целый год шли к тому, чтобы в Канавинском районе города появился памятник бездомным животным. На сбор средств и поиск возможностей их подтолкнула трагическая гибель двух бродячих собак. Жульку и Толстушку, что так любили и подкармливали местные жители, отравили неизвестные зооненавистники.

«Таким образом мы призываем людей обратить на жестокое обращение с животными. Чтобы в мире стало больше добра и сострадания. Мы просим горожан, чтобы они не боялись проявлять свою доброту, не проходили мимо несчастных кошек и собак, заботились о них и о каждом рассказывали нам, зоозащитникам», — рассказала ФАН волонтер группы «Зоопатруль Н. Новгород» Лариса Саплина.

Установка памятника гуманности, добру и состраданию обошлась в 200 тысяч рублей. По словам Ларисы, неравнодушных к судьбе животных граждан на открытии скульптуры пришло даже больше, чем ожидали организаторы. От доброго дела не остались в стороне и представители местной мэрии.

Ранее ФАН писал, что жители Нижегородской области спасли жизнь тонкоклювой кайры. Туристы освободили птицу и отвезли ее в реабилитационный центр для диких животных «Биосфера Балтики».