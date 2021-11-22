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Жители Нижегородской области встречают зиму в холодных квартирах

  /   Обновлено: 22 ноября 2021 22:00
Общество
Жители Нижегородской области встречают зиму в холодных квартирах
pixabay.com  /  PD

Нижний Новгород, 22 ноября. Жители городов Кулебаки и Кстово возмущены холодными батареями в квартирах. По их словам, температура в комнатах не поднимается выше +18°C.

«В квартирах холодно, радиаторы чуть теплые. На наши звонки отвечают нехотя и грубо. Ответ один, что на улице тепло и прибавлять не будут. Сейчас во всем мире бушует такая эпидемия, люди боятся простудиться и заболеть. А тут такое. На улице все-таки ноябрь месяц», — пожаловалась ФАН жительница Кулебак Оксана Голубева.

По словам другой горожанки Валентины Захаровой, подобные ответы приходят как из единой диспетчерской службы, так и местной мэрии. По словам чиновников, тепло в дома кулебачан придет с похолоданием. К слову, в пятницу вечером столбики термометров на улице опустились до –5°C.

«Мы живем в нашей квартире уже четвертый год. Всегда было тепло с самого дня включения отопления, я бы сказала, что жарко. Мы могли ходить в майках, а сейчас приходится надевать свитеры», — поделилась с ФАН Валентина.

Жители Нижегородской области встречают зиму в холодных квартирах
Федеральное агентство новостей / Валентина Захарова

После многочисленных жалоб от горожан мэрия провела расширенное совещание под председательством главы местного самоуправления. Чиновники пришли к выводу, что для решения проблемы с отоплением нужно создавать рабочую группу. В администрации заверили: все обращения проанализируют уже к 3 декабря.

«Теплоснабжающей организации ООО «Бор Теплоэнерго» рекомендовано рассмотреть возможность корректировки графика подачи теплоносителя при температуре наружного воздуха от +8°C  до –5°C с увеличением температуры теплоносителя в целях комфортного проживания жителей многоквартирных домов и их компенсации в сторону снижения при температуре наружного воздуха ниже  – 10°C», — пояснили в мэрии.

С подобной проблемой столкнулись и жители города Кстово. В местном паблике соцсети «ВКонтакте» набирает обороты пост с возмущениями местных жителей.

Жители Нижегородской области встречают зиму в холодных квартирах
Pr Scr vk.com / Кстово

«За что мы платим круглый год по 3300 рублей? За то, что ходим и спим закутанные в теплые пледы, чтоб хоть немного согреться? Горит газ и день и ночь. Потом удивляются, почему взрывы газа случаются? Окна потеют и текут постоянно из-за чуть теплых батарей. На пластике и подоконниках — плесень», — возмутился анонимный пользователь.

С подобным положением дел не согласны мириться и другие горожане. К примеру, Сергей Максимов предположил, что холод в жилых домах — это последствия масштабной ремонтной кампании теплоснабжающей организации. Якобы энергетики, изрядно потратившись на восстановление кстовских теплосетей, решили сэкономить на комфорте местных жителей.

Сама районная администрация по всем вопросам советует обратиться в управляющую компанию. Если же проблема так и не будет решена, то мерзнущим кстовчанам придется обивать пороги региональной Госжилинспекции.

Ранее ФАН писал, что в Нижегородской области целый поселок остался без газа. Жители городского округа Дзержинск были вынуждены закупиться электрическими плитами. 

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