Нижегородские школьники собирают продукты для малообеспеченных семей

Нижний Новгород, 22 ноября. Юные жители Автозаводского района областной столицы присоединились к реализации проекта #МыВместе. Школьники передали 700 килограммов продуктов малообеспеченным семьям города.

Как сообщили в региональном отделении ОНФ, в акции «Тележка добра» приняли участие 17 общеобразовательных школ и районный центр детского творчества. Ребята две недели собирали крупы, подсолнечное масло, консервы и другую провизию. Благодаря юным волонтерам продуктовые наборы получат около 170 семей.

«В итоге общий вес собранных продуктов, которые сегодня активисты и волонтеры забрали и отвезли в три комплексных центра социального обслуживания населения, составил более 700 килограммов», — рассказали в ОНФ.

Для сравнения, в прошлом году за время акции школьники собрали на 220 килограммов меньше. По словам организаторов, подростки не могут оставаться в стороне от проблем общества.

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