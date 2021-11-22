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Нижегородские туристы спасли жизнь тонкоклювой кайры
Общество
Нижегородские туристы спасли жизнь тонкоклювой кайры
vk.com  /  Биосфера Балтики: реабилитация диких животных

Туристы из Нижегородской области на берегу Балтийского моря нашли запутанных в рыбацкой сети двух тонкоклювых кайр. Одной уже ничем нельзя было помочь, а вторую — передали в руки сотрудников реабилитационного центра для диких животных «Биосфера Балтики».

«Кайра очень худая. Видимо, не один день провела в сетях. Повреждена складка крыла, что для птицы достаточно серьезная проблема. Рана идет на заживление. Но проблема в том, что чистиковые могут погибнуть не только от травм, но и сопутствующих факторов. Во-первых, их нужно содержать на воде. Еще они не едят самостоятельно, их приходится кормить насильно», — поделилась с ФАН директор АНО институт «Биосфера Балтики» Юлия Садовская.

По словам Юлии, в стены реабилитационного центра кайры попадают нечасто. Порой для путешествующих птиц губительным становится шторм. Сильный ветер на берег выкидывает ослабленных особей. Впрочем, в наплыве пернатых пациентов есть своя сезонность.

«Осенью к нам часто поступают недоросшие птенцы, у которых не отросло маховое крыло. Когда начинается осенний пролет, привозят травмированных мигрирующих хищников. А в прошлую суровую зиму от голода и холода погибло очень много лебедей. У нас в Калининграде организовались самостоятельные волонтерские отряды, завозили сено и еду. Весной к нам поступает много брошенных птенцов», — рассказала Юлия Садовская.

Не только погодные условия становятся причиной гибели пернатых. Часто ремонтирующие крышу строители срывают из-под кровли гнезда с птенцами и выбрасывают их, потом бедных птиц подбирают жители и по несколько десятков гнезд в день приносят на лечение в реабилитационный центр.

Нижегородские туристы спасли жизнь тонкоклювой кайры
vk.com / Биосфера Балтики: реабилитация диких животных

«К примеру, в представителей врановых часто стреляют из «воздушек». А прошлой зимой очень много птиц и животных погибло, когда неизвестный корабль слил топливо в море. Они к нам поступали перепачканными в мазуте. Но, к сожалению, так и не смогли найти виновных», — добавила Юлия Садовская.

Ранее ФАН писал, что нижегородские энтузиасты обеспечили жильем краснокнижных сов. Два друга смастерили для редких птиц домики и развесили их по лесу.

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