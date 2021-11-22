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Любитель зимней рыбалки утонул в Нижегородской области

  /   Обновлено: 22 ноября 2021 10:49
Происшествия
Любитель зимней рыбалки утонул в Нижегородской области
pixabay.com  /  jwvein

Нижний Новгород, 22 ноября. Любитель зимней рыбалки погиб в Нижегородской области. О первой трагедии после открытия сезона сообщила пресс-служба регионального МЧС.

Как пояснили ФАН в ведомстве, днем в воскресенье 40-летний мужчина решил попытать удачу на озере. Неокрепший лед не смог выдержать вес рыбака, и тот провалился под воду. Происшествие прокомментировал начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Нижегородской области Никита Беляев.

В тот же выходной зимняя рыбалка едва не обернулась трагической гибелью для пенсионеров из Шахуньи. Двое мужчин смогли выбраться из ледяной воды.

Ранее ФАН писал о гибели жителя Нижегородской области. Мужчина утонул в Волге в областном центре.

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россия происшествия нижегородская область
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