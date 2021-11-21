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Отравленных собак собирали по поселку в Нижегородской области
Общество
Отравленных собак собирали по поселку в Нижегородской области
vk  /  «Зоозащита Н. Новгород»

Нижний Новгород, 21 ноября. Собака и ее восемь щенков стали жертвами догхантеров. Животных отравили в поселке Гидроторф Нижегородской области. Новость о происшествии появилась в паблике «Балахна Live».

«Собаки умирали в муках. Вечером мертвых собачат собирали по поселку. Этого щенка больше нет. Мы искали ему дом и его братикам», — написала Ирина С.

Отравленных собак собирали по поселку в Нижегородской области
Pr Scr vk.com / Балахна Live

Теперь очевидцы боятся не только за жизнь своих домашних и дворовых питомцев. Жестоким людям, по словам селян, не место среди обычных граждан.

«На нашей улице уже была подобная ситуация. Я видела, в каких муках умирали собаки, и как над ними сидели и рыдали дети. Это ужасно, что таких людей очень много среди нас, которые способны на подобные поступки», — рассказала ФАН жительница поселка Гидроторф Екатерина Боровская.

По словам нижегородской зоозащитницы Ларисы Саплиной, догхантеры становятся активными именно поздней осенью и зимой. Что движет живодерами именно в холодные месяцы, точно определить нельзя.

«Смею предположить, что им зимой просто легче работать с отравой. Плюс массовостью смертей они дают о себе знать. О них начинаю говорить, посвящать им посты. Догхантеры любят, когда на них обращают внимание. Как правило, это больные люди, которые переносят детские проблемы во взрослую жизнь», — рассказала ФАН Лариса Саплина.

Ранее ФАН писал, как спасти питомца после отравления крысиным ядом и таблетками для лечения туберкулеза. Зоозащитники рассказали, что в аптечке всегда должны быть витамины в ампулах, перекись водорода и абсорбенты.

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