Останки героя ВОВ из Нижегородской области нашли в братской могиле под Калугой

Нижний Новгород, 21 ноября. В Нижегородской области разыскивают родственников погибшего в годы Великой Отечественной войны Ивана Потехина. Останки бойца поисковики нашли в саду под Калугой.

По информации из донесения, Иван Степанович Потехин родился в 1904 году на Первомайском торфопредприятии Балахнинского района Горьковской области. Был женат на Потехиной Елизавете Николаевне. После призыва на фронт служил в 325 стрелковой дивизии. По данным портала Минобороны России «Память народа», боец погиб от вражеской пули 30 апреля 1942 года и был похоронен в саду в деревне Емельяновка тогда еще Смоленской области.

«На месте захоронения, где были найдены останки Ивана Потехина и еще двух бойцов, планируется установка часовни и памятника. Мы хотим рассказать об этом их потомкам. Родственников Потехина мы ищем в его родном Балахнинском районе. Именно там, в основном, живут носители этой фамилии», — рассказала в беседе с корреспондентом ФАН генеалог поисковой группы Ольга Барыкина.

pamyat-naroda.ru / Министерство обороны Российской Федерации

По словам специалиста, восстановить судьбу солдата стало проще благодаря достижениям современной науки. Те медальоны, которые несли в себе ценную, но утерянную из-за разрушительной силы времени информацию, сегодня снова обретают шанс на возрождение. К примеру, совсем недавно удалось вернуть на родину двух бойцов из Дзержинска и Павлова.

«Родственники всегда рады, когда находятся их родные, активно подключаются военкоматы и администрация. К сожалению, бывает в нашей практике, редко, но бывает, что родственники отказываются от своих предков-героев. А нужно только принять информацию о предке, что не пропавший он, что вернулся с войны, помолиться о нем. Нужно сказать, что при установке памятника или перезахоронении солдата от них никто не требует финансовых вложений. Все работы проводятся за счет государства, спонсоров и самих поисковиков», — поделилась Ольга Барыкина.

Ранее ФАН писал об итогах Международной военно-исторической экспедиции «Западный фронт. Варшавское шоссе». В Калужской области поисковики из Мордовии подняли 18 бойцов Великой отечественной войны.